حلقة نقاشية حول "العودة وهندسة السلام الجديدة في المنطقة" ضمن المؤتمر الدولي الأول حول "العودة إلى أذربيجان الغربية"

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

تتواصل في باكو أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان "العودة إلى أذربيجان الغربية كمرحلة جديدة للفكرة الوطنية".

وتضمنت الجلسة الأولى التي أدارها نائب رئيس جامعة أدا فارض إسماعيلزاده حلقة نقاشية حول "العودة وهندسة السلام الجديدة في المنطقة".

وأكد إسماعيلزاده أن مفهوم العودة الذي طرحه الرئيس إلهام علييف يسهم في بناء سلام دائم وثقة متبادلة في جنوب القوقاز.

ومن جانبه، أوضح البروفيسور دانييل بومييه فينتشيلي أن القضية تمثل جزء من نموذج سلام طويل الأمد مبني على مبادئ العدالة الدولية، في حين أشار النائب في البرلمان التركي شامل أيريم إلى أن سياسات التهجير القسري التي تعرض لها الأذربيجانيون من ديارهم التاريخية تعد قضية مشتركة للعالم التركي بأسره، مؤكداً دعم أنقرة لجهود باكو الدبلوماسية.

وفي السياق ذاته، شدد الخبير الدولي شيراز محمود خان على الأهمية الاستراتيجية لمسار النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط ومشاريع النقل التي ستخدم المنطقة، بما في ذلك أرمينيا، مستعرضاً آفاق التعاون العسكري واللوجستي بين باكستان وأذربيجان وتركيا عبر مناورات الأخوة الثلاثة.

واختتم الجلسة الأستاذ المشارك في جامعة باكو الحكومية فرهاد حسينوف بالإشارة إلى ضرورة الانتقال بالمنطقة من مرحلة "السلام السلبي" إلى "السلام الإيجابي المستدام" عبر ثلاثة محاور تشمل تسوية القضايا السياسية وإزالة السرديات الخاطئة وتفعيل آليات "دبلوماسية المسار الثاني"، مستشهداً بالقاءات غير الرسمية التي عُقدت في غابالا كنموذج ناجح لبناء الثقة.