معهد الجغرافيا: ارتفاع مخاطر الانهيارات الأرضية في منطقة القوقاز الصغرى

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

أعلن معهد الجغرافيا التابع لوزارة العلم والتعليم الأذربيجانية عن تسجيل عدد من الانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية وسفوح الجبال بالبلد خلال فصل الربيع من هذا العام جراء الأمطار الغزيرة وتشبع التربة الزائد بالمياه وتصاعد عمليات التعرية في أودية الأنهار.

وجاء في بيان المعهد أن الخبراء رصدوا زيادة ملحوظة في نشاط الانهيارات الأرضية في منطقة القوقاز الصغرى، لا سيما في أراضي ولايات جدابيك وطاشكسن وكويكول وكلبجار حيث شهدت ولاية جدابيك هبوطاً في بعض الطرق القروية وتصدعات في جدران المنازل السكنية نتيجة الرطوبة العالية ومياه المنحدرات.

وأما ولاية طاشكسن فقد ظهر فيها ضعف استقرار الكتل الترابية بشكل أكثر وضوحاً في مناطق الأنشطة التعدينية، حيث تشكل زيادة مخاطر الانهيارات الأرضية على المنحدرات التي تشهد استخراج خامات المعادن تهديداً إضافياً للبنية التحتية الصناعية بفعل التأثير المزدوج للعوامل الطبيعية والتقنية.