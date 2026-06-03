منتخب أذربيجان لكرة السلة الثلاثية للسيدات يتأهل إلى مرحلة الملحق في بطولة كأس العالم

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

تأهل منتخب أذربيجان الوطني لكرة السلة الثلاثية للسيدات إلى مرحلة الملحق المؤهلة للربع النهائي في بطولة كأس العالم المقامة في العاصمة البولندية وارسو عقب فوزه على نظيره البولندي بنتيجة 20-13 في ختام مباريات المجموعة الأولى.

ونجح المنتخب الأذربيجاني تحت قيادة المدرب راتومير ديليتش في تحقيق الفوز على صربيا بنتيجة 14-11 وعلى مدغشقر بنتيجة 21-13 مقابل خسارة واحدة أمام هولندا بنتيجة 19-13.

وبهذه النتائج حسم المنتخب عبوره إلى الدور المقبل ليواجه صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة العالمية.