منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة يتأهل إلى نهائي بطولة أوروبا

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

تأهل منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة إلى المباراة النهائية لبطولة أوروبا المقامة في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا عقب فوزه على نظيره الصربي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 في الدور نصف النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 حيث سجل هدف أذربيجان اللاعب خطائي باقروف ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الأذربيجاني بنتيجة 3-1.

ويلتقي المنتخب الأذربيجاني الذي يقوده المدرب إيلشاد قولييف وتجاوز في أدوار البطولة كلاً من النمسا 1-0 وإيطاليا 3-0 وفرنسا 3-2 وكازاخستان 3-2 في ثمن النهائي وتشيكيا 5-2 في ربع النهائي في المباراة النهائية المقررة اليوم 4 يونيو مع نظيره الأوكراني الساعة 22:30 بتوقيت باكو.