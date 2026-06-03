هجوم بطائرة مسيّرة على مطار الكويت الدولي وإغلاق المجال الجوي

باكو، 3 يونيو، (أذرتاج)

تعرّض أحد مباني الركاب في مطار الكويت الدولي لهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، ما أسفر عن أضرار جسيمة في المبنى ووقوع عدد من الإصابات.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية أن الحادث ألحق أضرارا بجزء من مبنى الركاب، فيما تم إرسال فرق الأمن والطوارئ إلى موقع الحادث. ولم يتم حتى الآن الكشف عن معلومات دقيقة بشأن عدد المصابين أو حالتهم الصحية.

وفقا لمعلومات مراقبي الحركة الجوية، فقد تم إغلاق المجال الجوي فوق الكويت لمدة 24 ساعة أمام حركة الطيران كإجراء أمني عقب الحادث. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تأجيل أو تحويل مسارات العديد من الرحلات الجوية القادمة إلى الكويت أو المغادرة منها.

ولا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق، فيما أكدت الجهات الرسمية أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق.