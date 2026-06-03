مؤتمر "جسر الأخوة" يجمع عائلات الشهداء من أذربيجان وتركيا في مدينة أغدام

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

نظمت الجمعية العامة لدعم عائلات الشهداء "ظفر" مؤتمراً بعنوان "جسر الأخوة" في مدينة أغدام بمشاركة عائلات الشهداء من أذربيجان وتركيا.

وأبلغ مراسل وكالة أذرتاج بأن المؤتمر بدأ بالنشيدين الوطنيين لكلا البلدين والوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاه عرض فيلم وثائقي حول الرعاية الموجهة لأسر الشهداء.

وأوضحت رئيسة الجمعية سوينج عروجوفا أن الهدف الأساسي للمؤتمر تعزيز الروابط بين عائلات الشهداء وتبادل الخبرات ونقل القيم الوطنية المشتركة إلى الأجيال القادمة.

واستعرض الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني أمين حسينوف أعمال البناء والإعمار واسعة النطاق في المناطق المحررة، بينما أكدت رئيسة القسم بوكالة شؤون عائلات الشهداء والمحاربين التابعة لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية عائشة نور دينش على الأهمية المعنوية الكبيرة لتوسيع هذه العلاقات.

وتضمن برنامج الوفد المدعوم من وكالة المنظمات غير الحكومية الأذربيجانية جولات ميدانية شملت مدن باكو وخانكندي وشوشا وخوجالي وأغدام للتعرف على أبرز المعالم التاريخية والثقافية والمشاريع التنموية فيها.