لبنان وإسرائيل يتفقان على وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية

واشنطن، 4 يونيو، (أذرتاج)

توصلت لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من الولايات المتحدة.

أفادت وكالة اذرتاج انه تم التوصل إلى الاتفاق بعد أيام من المفاوضات التي جرت بقيادة إدارة دونالد ترامب حيث تعهد الجانبان بوقف العمليات العسكرية ومواصلة المفاوضات المباشرة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام أوسع نطاقا.

ويبقى وقف إطلاق النار ساريا بشرط أن توقف حزب الله هجماتها وأن ينسحب مقاتلوها من جنوب لبنان مع اتخاذ إجراءات تحول دون عودة الجماعات المسلحة إلى المنطقة. كما ينص الاتفاق على تعزيز سيطرة الجيش اللبناني على المناطق المعنية ومواصلة المحادثات بين الطرفين خلال الأسابيع المقبلة.

ويُشار إلى أن الاتفاق يأتي في ظل استمرار التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل، بينما لا تزال فعالية وقف إطلاق النار مرهونة بالتزام جميع الأطراف المعنية ببنوده.