توقيع مذكرة تفاهم جديدة لدراسة تراث أذربيجان الغربية

باكو، 3 يونيو، (أذرتاج)

تم توقيع وثيقة تعاون مهمة في إطار المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان "العودة إلى أذربيجان الغربية: باعتبارها مرحلة جديدة للفكرة الوطنية" الذي نظمته بشكل مشترك جامعة باكو الحكومية ومجتمع أذربيجان الغربية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جامعة باكو الحكومية ومجتمع أذربيجان الغربية. ويهدف هذا الاتفاق بشكل أساسي إلى إقامة وتوسيع وتطوير علاقات التعاون بين الطرفين في مجالات العلوم والتعليم والبحث العلمي وحماية التراث الثقافي والتعريف به ودراسة الذاكرة التاريخية وتنمية رأس المال البشري وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وينص هذا التعاون على تنفيذ أبحاث علمية مشتركة تتعلق بتاريخ أذربيجان الغربية وجغرافيتها وديموغرافيتها وإثنوغرافيتها وتراثها الثقافي وأسماء الأماكن فيها (الطوبونيميا) والقضايا القانونية وغيرها من المجالات ذات الصلة. كما يشمل التعاون العمل المشترك في دراسة التراث الثقافي المادي وغير المادي وتوثيقه وحمايته وإيصاله إلى الجمهور على نطاق واسع.