ليلى علييفا وأرزو علييفا تزوران مدرسة داخليّة بمناسبة اليوم الدولي للطفل

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

زارت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا مع رئيسة مركز باكو الإعلامي أرزو علييفا المدرسة التعليمية الداخلية رقم 11 ذات التعليم المتكامل وذلك بمناسبة اليوم الدولي للطفل الموافق 1 يونيو.

واجتمعت الضيفتان مع الأطفال وقدمتا لهم الهدايا المتنوعة.

كما تفقدتا استوديو الفنون "قورما" بالمدرسة الذي يعرض سجاداً ولوحات فنية ونماذج خياطة من إعداد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمن برنامج الزيارة تنظيم عروض ترفيهية للأطفال الذين قدموا بدورهم مشغولاتهم اليدوية كهدايا تذكارية للضيوف.