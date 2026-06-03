الحرس الثوري الإيراني دعا إسرائيل إلى الانسحاب من لبنان

باكو، 4 يونيو، (أذرتاج)

دعا قائد قوات "القدس" الخاصة التابعة للحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قآني الجيش الإسرائيلي إلى التراجع إلى مواقعه التي كان عليها في 27 فبراير في لبنان، مؤكدا أن هذا مطلبٌ أدنى لقوى "المقاومة".

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة "فارس" ان قآني أوضح أن هذا المطلب يعني إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب التي بدأت في 28 فبراير واستمرت 40 يوما. وأضاف أن عودة إسرائيل إلى مواقعها السابقة تُعد شرطا ضروريا لخفض التوتر في المنطقة.

من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد في حال شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً على بيروت.