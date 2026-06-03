نعمان قورتولموش: الأمم المتحدة في حالة عجز

باكو، 3 يونيو، (أذرتاج)

قال رئيس نعمان قورتولموش إن المؤسسات التي تشكل أساس النظام الدولي الحالي قد انهارت ولم تعد قادرة على حل النزاعات العالمية. كما أكد أن الأمم المتحدة غير فعالة في منع الاعتداءات وضمان المساءلة.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول أن قورتولموش أدلى بهذه التصريحات خلال فعالية بعنوان "تركيا في عالم متغير: شريك وموازن وفاعل استراتيجي" نظمتها مجموعة الصداقة البرلمانية الفنلندية–التركية.

وأشار قورتولموش إلى أن النظام العالمي يواجه أزمة مؤسساتية عميقة، قائلا "لقد انهارت مؤسسات النظام العالمي".

وأضاف أن الأمم المتحدة التي أُنشئت لمنع النزاعات وترسيخ احترام المبادئ الأساسية لم تعد قادرة على أداء مهمتها كما ينبغي.

وقال: "بصراحة، لا تمثل الأمم المتحدة اليوم أكثر من مجرد مكتب في نيويورك. وللأسف، لا تختلف الأمم المتحدة عن مقهى في نيويورك. فهي لا تملك أي تأثير ولا القدرة على حل أي نزاع ولا تستطيع وقف أي عدوان ولا يمكنها أن تقول لأي مجرم إنه مذنب وهي في حالة عجز تام".