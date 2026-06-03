وفاة الأمين العام لمركز نظامي الكنجوي الدولي

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

توفي الأمين العام لمركز نظامي الكنجوي الدولي روشن مرادوف بشكل مفاجئ في مدينة إسطنبول وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي للمركز على منصة إكس.

وجاء في البيان أن مرادوف كان يزور إسطنبول لتنظيم ومتابعة مشاركة مركز نظامي الكنجوي الدولي في مؤتمر دولي هام ينعقد في جمهورية تركيا.