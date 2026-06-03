رئيسة البرلمان الأذربيجاني تبحث تعزيز التعاون مع نظيرتها الصربية

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

التقت رئيسة المجلس الملي الأذربيجاني صاحبة غفاروفا رئيسة الجمعية الوطنية الصربية أنا برنابيتش خلال زيارتها بلغراد.

وأكدت برنابيتش خلال اللقاء أن أذربيجان تعد صديقاً وحليفاً استراتيجياً لصربيا مشيدة بالدعم الأذربيجاني الحيوي لبلدها في مجال أمن الطاقة وتطوير العلاقات الاقتصادية. وأعربت رئيسة البرلمان الصربي عن شكرها لغفاروفا على مشاركتها في المؤتمر العالمي للبرلمانيات التابع للاتحاد البرلماني الدولي ومناقشة آفاق الروابط التشريعية.

ومن جانبها نوهت غفاروفا بالمستوى العالي لتنظيم المؤتمر مؤكدة على الدور المحوري لمجموعات الصداقة المتبادلة في دعم قضايا السيادة وسلامة الأراضي في المحافل الدولية. وأشارت غفاروفا إلى أهمية اللقاءات والاتفاقيات الموقعة بين الرئيسين إلهام علييف وألكساندار فوتشيتش في دفع العلاقات الثنائية مقترحة بناء قنوات تعاون مباشرة بين اللجان البرلمانية في كلا البلدين.