وفاة أكبر معمرة في أذربيجان عن عمر يناهز 136 عام

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

توفيت المواطنة تمام علي قيزي عزيزوفا التي تعد أكبر معمرة في أذربيجان من مواليد عام 1890.

وأبلغ مراسل وكالة أذرتاج بأن الحاجة تمام عزيزوفا وهي من سكان مدينة لنكران جنوب البلد وتبلغ من العمر 136 عام وافتها المنية في مستشفى لنكران المركزي حيث كانت تتلقى العلاج في قسم العناية المركزة خلال الأيام الخمسة الماضية.

يذكر أن الجادة عزيزوفا كانت قد فقدت زوجها في سن مبكرة وعاشت حياة طويلة حافلة بالتحديات كرستها لتربية أبنائها الأربعة بمفردها.