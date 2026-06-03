الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يستبعد توران طاووس الأذربيجاني من المسابقات الأوروبية للموسم المقبل

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

أعلن نادي توران طاووس الأذربيجاني أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر استبعاده من المشاركة في المسابقات الأوروبية للموسم 2026/2027.

وكان الفريق قد أنهى موسم 2025/2026 في المركز الثالث محققاً حق التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي، غير أن لجنة الانضباط في الاتحاد الاوروبي استندت إلى قرار سابق صادر عن لجنة الانضباط بالاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم الأففا في 13 ديسمبر 2019 قضى بحظر 7 من لاعبي النادي بتهمة التلاعب بالنتائج إبان مشاركته في دوري الدرجة الأولى لتصدر قراراً بحرمان النادي من اللعب أوروبياً.

وأكد إدارة النادي أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ابتداءً من اليوم للطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية مؤكدة أن خطط إعداد الفريق ومعسكره التدريبي المرتقب في تركيا هذا الشهر مستمرة دون أي تغيير.