الاتحاد الأوروبي وأذربيجان يقران وثيقة "أولويات الشراكة"

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان عبر منصة إكس أن الاتحاد وأذربيجان توصلا إلى اتفاق أولي بشأن نص وثيقة "أولويات الشراكة" بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 30 لإطلاق العلاقات بينهما، مع استئناف المفاوضات رسميا حول الاتفاقية الثنائية الجديدة.

وأكد بيان البعثة أن التركيز الأساسي للطرفين ينصب خلال المرحلة المقبلة على تعزيز آليات الحوار المشترك وتطوير خطوط الربط والنقل الإقليمية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المتبادل بين الجانبين.