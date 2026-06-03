وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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رئيس المؤسسة الدولية للصحافة الأوراسية: برنامج "العودة الكبرى" يجسد القوة الاقتصادية والإرادة السياسية لأذربيجان

رئيس المؤسسة الدولية للصحافة الأوراسية: برنامج "العودة الكبرى" يجسد القوة الاقتصادية والإرادة السياسية لأذربيجان

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

صرح رئيس المؤسسة الدولية للصحافة الأوراسية أومود ميرزايف لوكالة أذرتاج بأن برنامج "العودة الكبرى" الذي ينفذ تحت قيادة الرئيس إلهام علييف يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لأذربيجان الحديثة لإحياء المناطق المحررة وتأمين بيئة معيشية مستدامة للمهجرين داخلياً.

وأوضح ميرزايف أن هذا البرنامج يمثل تجسيداً حقيقياً للإرادة السياسية والقوة الاقتصادية والتضامن الوطني للدولة، حيث تشهد منطقتا قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين المحررتين من الاحتلال الأرميني أعمال البناء والإعمار واسعة النطاق التي تشمل بناء مدن وقرى حديثة وفق مفهوم "المدن والقرى الذكية".

وأشار إلى أن آلاف الأسر بدأت بالفعل العودة واستقرارها في مسقط رؤوسها، مؤكداً أن عمليات تطهير الأراضي من الألغام والذخائر غير المنفجرة تشكل الأولوية القصوى لتسريع وتيرة إعادة الإعمار وتنشيط القطاع الزراعي وضمان سلامة المواطنين العائدين.

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