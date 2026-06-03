رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تجري لقاءات في بلغراد

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

عقدت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا سلسلة من اللقاءات الثنائية في العاصمة الصربية بلغراد على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي للبرلمانيات التابع للاتحاد البرلماني الدولي.

وشملت مباحثات غفاروفا اجتماعات مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون ورئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بيري جوان بونز ورئيسة مجلس الشيوخ في زمبابوي مابل ميموري تشينومونا والأمينة العامة الجديدة للاتحاد البرلماني الدولي أندا فيليب إلى جانب نائبات رئيس البرلمان المغربي والموريتاني.

وأكدت الأطراف في اللقاءات على الأهمية البالغة للمؤتمر العالمي في توسيع نطاق التعاون بين البرلمانيات مع استعراض سبل تعزيز العمل المشترك عبر المنصات متعددة الأطراف وتطوير العلاقات الثنائية بين الهيئات التشريعية الدولية.