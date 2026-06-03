مجلس رؤساء وكالات أنباء رابطة الدول المستقلة يعقد اجتماعه في بطرسبورغ

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

عقد مجلس رؤساء وكالات الأنباء الرسمية للبلاد الأعضاء في رابطة الدول المستقلة اجتماعه الـ 34 ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج وقار علييف الى جانب رؤساء وممثلي وكالات الأنباء الحكومية من بيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان والاتحاد الروسي وطاجيكستان وممثلي الأمانة التنفيذية للرابطة.

وبحث المشاركون قضايا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والالتزام بمعايير الصحافة المهنية ومكافحة الأخبار الزائفة وآفاق التعاون بين الوكالات في هذا المجال.

وأكدت الكلمات على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة لتسريع إعداد المواد الإخبارية وترجمة النصوص لمختلف اللغات ومراقبة الأجندة الدولية ورفع جودة المحتوى الإعلامي وتوسيع الشراكات الدولية.

وجرى الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإطلاق برامج تدريبية مشتركة وتبادل الخبرات في أنظمة الأتمتة.

كما تناول الاجتماع أنشطة الجمعية الدولية لتدقيق الحقائق والاستعدادات للاحتفال بالذكرى الـ 35 لتأسيس رابطة الدول المستقلة مع تقديم الموقع الإلكتروني الجديد لرابطة وكالات الأنباء الوطنية أنيا.