الرئيس إلهام علييف يهنئ منتخب كرة القدم المصغرة بالفوز ببطولة أوروبا

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

هنأ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة بمناسبة فوزه ببطولة أوروبا وذلك عبر منشور على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في نص المنشور أن منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة الذي توج بطلا لأوروبا عام 2022 وبطلا للعالم عام 2025 سطر صفحة مشرقة جديدة في تاريخ الرياضة بالبلد بفوزه ببطولة أوروبا مجددا، مؤكدا أن تحقيق هذا الانتصار في فئة الألعاب الجماعية يبعث على الفخر المضاعف.

وتقدم الرئيس علييف بخالص التهانئ للمنتخب على هذا الفوز الكبير، متمنيا للفريق دوام التوفيق والنجاح في المنافسات المقبلة.