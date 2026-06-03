منتخب أذربيجان لكرة السلة الثلاثية للسيدات يواصل مشواره في بطولة العالم

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

واصل منتخب أذربيجان الوطني للسيدات لكرة السلة الثلاثية مبارياته في بطولة العالم المقامة في العاصمة البولندية وارسو.

واستهل المنتخب الأذربيجاني الذي يدربه راتومير ديليتش مشواره في المجموعة الأولى بفوز مستحق على نظيره المدغشقري بنتيجة 21-13 في حين تعثر في مواجهته الثانية أمام منتخب هولندا بنتيجة 19-13.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها يخوض المنتخب الأذربيجاني مواجهتين قادمتين اليوم حيث يلتقي في المباراة الأولى مع منتخب تشيكيا الساعة 19:05 بتوقيت باكو قبل أن يواجه صاحب الأرض منتخب بولندا في الساعة 20:55 في مساء اليوم نفسه.