أذربيجان تحيي الذكرى الخامسة لاستشهاد الصحفي محرم إبراهيموف

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

أُقيمت في مقبرة قصبة مشفق آباد بحي قراداغ للعاصمة باكو مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد مراسل وكالة أذرتاج محرم إبراهيموف الذي ارتقى إثر انفجار لغم أرضي مضاد للدبابات في أراضي قرية سوسوزلوق بولاية كلبجار المحررة من الاحتلال الآرميني.

وشارك في مراسم التأبين زملائه من وكالة أذرتاج وممثلون عن السلطة التنفيذية لحي بناقدي للعاصمة وبلدية قصبة رسولزاده بها إلى جانب أفراد عائلة الشهيد.

واستحضر المتحدثون ومن بينهم نائب رئيس مجلس إدارة أذرتاج طاغ بكي إسماعيلوف المسيرة المهنية المشرفة لإبراهيموف الذي وثق بوقائع ملموسة الدمار الذي خلفه الاحتلال في الأراضي المحررة.

يذكر أن حافلة كانت تقل مجموعة من الصحفيين تعرضت لانفجار لغم مضاد للدبابات في 4 يونيو 2021 في قرية سوسوزلوق الكلبجارية، الأمر الذي أسفر عن استشهاد مراسل أذرتاج محرم إبراهيموف ومصور قناة التلفزيون الأذربيجاني أذ تي وي سراج أبيشوف والمسؤول المحلي عارف علييف.

وبموجب مرسوم رئاسي، تم منح الشهيد إبراهيموف وسام "لخدمة الوطن" من الدرجة الثالثة.

كما أُطلق اسمه على أحد شوارع حي بناقدي وجرى تخليد ذكراه بنحت بارز في المبنى الإداري لوكالة أذرتاج.