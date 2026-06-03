جودت يلماز: الممر الأوسط أصبح مسارا آمنا وضروريا للتجارة العالمية

باكو، 4 يونيو، (أذرتاج)

أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز خلال اجتماع مع ممثلي حكومة تركمانستان في إطار زيارته عشق آباد أن الممر الأوسط أصبح مسارا آمنا وضروريا للتجارة العالمية وليس مجرد بديل لطرق النقل الأخرى.

أفادت أذرتاج عن وكالة الأناضول للانباء أن التجارة العالمية وسلاسل الإمداد تشهد تحولا كبيرا. واصبح الممر الشمالي أقل قابلية للتنبؤ بسبب التوترات الجيوسياسية والصراعات في المنطقة، بينما يواجه المسار الجنوبي قيودا تتعلق بالأمن ومشكلات هيكلية تحد من قدرته الاستيعابية.

وأضاف أن الممر الأوسط الذي يمر عبر بحر الخزر تحول في هذه الظروف إلى طريق أساسي وآمن للتجارة العالمية.

وأوضح يلماز أن هذا الممر لن يخدم التجارة بين تركيا وتركمانستان فحسب، بل سيشكل العمود الفقري لنقل البضائع والطاقة عبر منطقة أوراسيا بأكملها، مؤكدا أن تسريع الإجراءات الجمركية وعمليات العبور سيعزز الازدهار المشترك ويجعله أكثر استدامة.

كما شدد على استعداد تركيا للتعاون الكامل في نقل الغاز التركماني إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب العابرة لبحر الخزر، معتبرا أن هذه الشراكة في قطاع الطاقة ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي للعالم التركي وتحويل بحر قزوين إلى مركز عالمي للربط والنقل.