رئيس الوزراء الأذربيجاني يزور جورجيا

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

وصل رئيس مجلس وزراء أذربيجان علي أسدوف الى جورجيا في زيارة عمل.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الأذربيجاني أسدوف على أرض مطار روستافيلي الدولي في العاصمة تبيليسي وزير المالية الجورجي لاشا خوتسيشفيلي ومسؤولون آخرون.