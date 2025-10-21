رئيس وزراء أرمينيا يشكر رئيس أذربيجان

تبيليسي، 22 أكتوبر، (أذرتاج)

شكر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على رفع جميع القيود المفروضة على عبور البضائع إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن باشينيان ذكر في منتدى طريق الحرير الدولي الخامس المنعقد في تبليسي أن " الرئيس إلهام علييف أعلن أمس أن أذربيجان أزالت القيود المفروضة على عبور البضائع إلى أرمينيا عبر أراضيها وهذا إعلان في غاية الأهمية وأود أن أعرب عن امتناني لرئيس أذربيجان على هذه الخطوة. كما أود أن أشكر رئيس كازاخستان ورئيس وزراء جورجيا على ذلك أيضا".