رئيس وزراء أذربيجان يشارك كمتحدث رئيسي في منتدى طريق الحرير بجورجيا لبحث تعميق التجارة بين آسيا وأوروبا

تبيليسي، 22 أكتوبر، أذرتاج

انطلقت في جورجيا أعمال منتدى طريق الحرير الدولي الخامس الذي يستمر يومين ويهدف المنتدى إلى توفير منصة لممثلي مبادرة طريق الحرير والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لمناقشة آفاق تعميق التعاون والعلاقات التجارية الإقليمية والدولية.

ويشارك في المنتدى وفد أذربيجاني برئاسة رئيس الوزراء علي أسدوف الذي يعد أحد المتحدثين الرئيسيين في الحدث.

ويعتبر المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 2000 ممثل من أكثر من 60 بلدا من أوروبا وآسيا فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

وتتركز النقاشات على قضايا تسهيل التجارة وتطوير التجارة الإلكترونية والاتصالات الرقمية وتطوير وتحديث البنية التحتية للنقل وقطاع الطاقة. وقبل الافتتاح الرسمي عُرض فيلم وثائقي حول مشاريع إقليمية ضخمة تشمل خط سكة الحديد الواصل بين باكو وتبيليسي وقارص وخطوط أنابيب النفط والغاز الرئيسية مثل باكو وتبيليسي وجيهان وباكو وتبيليسي وأرضروم وخط أنبوب الغاز الطبيعي العابر للأناضول تاناب وكابل البحر الأسود للاتصالات.

ومن المقرر أن يختتم المنتدى أعماله في 23 أكتوبر.