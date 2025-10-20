رئيس أذربيجان يثني على دعم كازاخستان الثابت لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

أثنى رئيس أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى المشترك الأذربيجاني الكازاخستاني على دعم كازاخستان الثابت لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها.

وأكد الرئيس علييف ان "كازاخستان كانت تعلن باستمرار عن دعمها لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها خلال السنوات المديدة التي كانت أراضونا محتلة وقد كنا نشعر على الدوام بهذا الدعم سواء هل ثنائيا أم الوثائق الموقعة أم موقف كازاخستان لدى المحافل الدولية ونتقدم بالشكر الجزيل على ذلك".