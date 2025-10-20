وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

رئيس أذربيجان يثني على دعم كازاخستان الثابت لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها

رئيس أذربيجان يثني على دعم كازاخستان الثابت لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

أثنى رئيس أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى المشترك الأذربيجاني الكازاخستاني على دعم كازاخستان الثابت لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها.

وأكد الرئيس علييف ان "كازاخستان كانت تعلن باستمرار عن دعمها لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها خلال السنوات المديدة التي كانت أراضونا محتلة وقد كنا نشعر على الدوام بهذا الدعم سواء هل ثنائيا أم الوثائق الموقعة أم موقف كازاخستان لدى المحافل الدولية ونتقدم بالشكر الجزيل على ذلك".

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

الرئيس إلهام علييف: مشروع "مسار ترامب لأجل السلام والازدهار" سيتم تنفيذه بالتأكيد
  • ٢١.١٠.٢٠٢٥ [١٥:٥٦]

الرئيس إلهام علييف: مشروع "مسار ترامب لأجل السلام والازدهار" سيتم تنفيذه بالتأكيد

الرئيس إلهام علييف: من المرتقب ان يحدث افتتاح ممر زنكزور الى نهاية 2028م
  • ٢١.١٠.٢٠٢٥ [١٤:١٦]

الرئيس إلهام علييف: من المرتقب ان يحدث افتتاح ممر زنكزور الى نهاية 2028م

الرئيس إلهام علييف: تفاعل باكو واستانا النشط يحمل أهمية جيوسياسية جادة
  • ٢١.١٠.٢٠٢٥ [١٤:١٢]

الرئيس إلهام علييف: تفاعل باكو واستانا النشط يحمل أهمية جيوسياسية جادة

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان رفعت جميع القيود المفروضة منذ فترة الاحتلال على نقل الشحنات الى أرمينيا
  • ٢١.١٠.٢٠٢٥ [١٣:٥٦]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان رفعت جميع القيود المفروضة منذ فترة الاحتلال على نقل الشحنات الى أرمينيا

الرئيس إلهام علييف: قد استهلت فترة السلام بين أذربيجان وأرمينيا
  • ٢١.١٠.٢٠٢٥ [١٣:٤٤]

الرئيس إلهام علييف: قد استهلت فترة السلام بين أذربيجان وأرمينيا

رئيس كازاخستان يؤكد على أهمية تاريخية لاتفاقيات واشنطن بين أذربيجان وأرمينيا
  • ٢١.١٠.٢٠٢٥ [١٣:٢٧]

رئيس كازاخستان يؤكد على أهمية تاريخية لاتفاقيات واشنطن بين أذربيجان وأرمينيا

رئيس كازاخستان يثني على مساهمة الرئيس إلهام علييف في تطوير العلاقات الثنائية
  • ٢١.١٠.٢٠٢٥ [١٣:١٠]

رئيس كازاخستان يثني على مساهمة الرئيس إلهام علييف في تطوير العلاقات الثنائية

رئيس كازاخستان: لزيارة الرئيس الأذربيجان أهمية كبرى لتطوير الشراكة الاستراتيجية المستقبلي بين البلدين
  • ٢١.١٠.٢٠٢٥ [١٣:٠٢]

رئيس كازاخستان: لزيارة الرئيس الأذربيجان أهمية كبرى لتطوير الشراكة الاستراتيجية المستقبلي بين البلدين

الرئيس توكاييف: أذربيجان دولة استثنائية وشقيقة لكازاخستان
  • ٢١.١٠.٢٠٢٥ [١٣:٠٢]

الرئيس توكاييف: أذربيجان دولة استثنائية وشقيقة لكازاخستان

عقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى المشترك الأذربيجاني الكازاخستاني في أستانا - محدث

  • [17:04]

تبادل الوثائق الأذربيجانية الكازاخستانية - محدث

  • [16:21]

الرئيس إلهام علييف: مشروع "مسار ترامب لأجل السلام والازدهار" سيتم تنفيذه بالتأكيد

  • [15:56]

رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان ببيانين صحفيين

  • [14:27]

انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للكتاب بنواكشوط

  • [14:22]

عقد اجتماع رئيسي برلماني أذربيجان وأرمينيا في جنيف

  • [14:22]

الرئيس إلهام علييف: من المرتقب ان يحدث افتتاح ممر زنكزور الى نهاية 2028م

  • [14:16]

الرئيس إلهام علييف: تفاعل باكو واستانا النشط يحمل أهمية جيوسياسية جادة

  • [14:12]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان رفعت جميع القيود المفروضة منذ فترة الاحتلال على نقل الشحنات الى أرمينيا

  • [13:56]

الرئيس إلهام علييف: قد استهلت فترة السلام بين أذربيجان وأرمينيا

  • [13:44]

رئيس أذربيجان يثني على دعم كازاخستان الثابت لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها

  • [13:39]

ورشة يونا وسبوتنيك تكشف خطورة التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وطٌرق التعرف عليه

  • [13:36]

رئيس كازاخستان يؤكد على أهمية تاريخية لاتفاقيات واشنطن بين أذربيجان وأرمينيا

  • [13:27]

أذربيجان تخطط لإنتاج الأقمار الصناعية محلياً وتطلق قمرها الجديد بواسطة "سبيس إكس"

  • [13:17]

رئيس كازاخستان يثني على مساهمة الرئيس إلهام علييف في تطوير العلاقات الثنائية

  • [13:10]

الرئيس توكاييف: أذربيجان دولة استثنائية وشقيقة لكازاخستان

  • [13:02]

رئيس كازاخستان: لزيارة الرئيس الأذربيجان أهمية كبرى لتطوير الشراكة الاستراتيجية المستقبلي بين البلدين

  • [13:02]

وسائل الإعلام: تأجيل الاجتماع المخطط بين لافروف و روبيو

  • [12:55]

رئيسا أذربيجان وكازاخستان يعقدان اجتماعا على انفراد - محدث

  • [12:51]

بحث مسائل التعاون في الرقمنة والابتكار بين أذربيجان وكازاخستان

  • [12:48]

الاتحاد الأوروبي يوقف تدريجيا استيراد الغاز الروسي

  • [12:24]

عرض مشروع مشترك لتطوير الممر الأوسط على الرئيسين الأذربيجاني والكازاخستاني

  • [12:22]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس والعشرون

  • [12:13]

رئيس كازاخستان: أذربيجان تلعب دوراً بالغ الأهمية كقوة إقليمية

  • [12:00]

سفيرة الجزائر في أذربيجان تنضم لعمال الحصاد في حقول قطن بلا‌سوار وتبدي اهتماماً بالتقنيات الزراعية

  • [11:44]

عقد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال الكازاخستاني الأذربيجاني في أستانا

  • [11:37]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • [11:01]

قطر تستضيف الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

  • [10:54]

طاقم التحكيم الأذربيجاني يدير مباراة أخرى بدوري أوروبا

  • [10:48]

انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

  • [10:41]

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تلتقي نظيرتها الناميبية ورئيس مجلس نواب البوسنة في جنيف وتثني على "عدم الانحياز"

  • [10:39]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • [10:37]

حفل استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كازاخستان

  • [10:21]

مبعوث الرئيس الأذربيجاني يناقش في إيران "المرحلة الجديدة" للعلاقات الثنائية والأمن الإقليمي

  • [10:07]

أذربيجان تؤكد أهمية عملية السلام ودورها كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي في قمة لكسمبرغ

  • [09:53]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 20.10.2025 [21:40]

وزير دفاع أذربيجان يزور سمرقند لحضور تدريبات "بيرليك 2025" ويبحث التعاون العسكري مع نظيره الأوزبكستاني

  • 20.10.2025 [19:51]

رئيسة المجلس الوطني: الألغام والمفقودون يمثلان أكبر تحدٍ إنساني: أكثر من 400 ضحية ألغام منذ 2020

  • 20.10.2025 [19:09]

الاتحاد الأوروبي سيوقف واردات الغاز الروسي بالكامل حتى 2027: حصة روسيا تتراجع من 45 إلى 13 في المائة

  • 20.10.2025 [17:50]

رئيسة المجلس الوطني تعتبر إعلان واشنطن خطوة "تاريخية" لإنهاء الصراع في جنوب القوقاز

  • 20.10.2025 [17:33]

رئيسة المجلس الوطني: الشعب الأذربيجاني عاش تجربة الأزمة الإنسانية

  • 20.10.2025 [17:28]

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يصل في زيارة دولة إلى كازاخستان

  • 20.10.2025 [16:36]

العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وكازاخستان: النقل العابر والطاقة الخضراء

  • 20.10.2025 [15:43]

نتائج الجولة الثامنة بدوري الممتاز لكرة القدم

  • 20.10.2025 [15:03]

تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا يتجاوز 970 مليون دولار

  • 20.10.2025 [14:19]

انفجار لغم في خوجاوند: إصابة عامل وكالة إزالة الألغام وبتر ساقه

  • 20.10.2025 [13:46]

بدء تدريبات الناتو في رومانيا وبلغاريا

  • 20.10.2025 [13:11]

وسائل الإعلام: سيكون هناك ما لا يقل عن 4000 جندي ضمن تشكيل "قوات الاستقرار" في قطاع غزة

  • 20.10.2025 [13:00]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع والعشرون

  • 20.10.2025 [12:00]

مسؤول في المكتب الإقليمي للإيسيسكو في باكو: يجب أن يكون محور التعليم هو العناية بالبيئة

  • 20.10.2025 [11:38]

نائب وزير التعليم: من المستحيل مواجهة التحديات في قطاع التعليم بدون التعاون وتبادل الخبرات

  • 20.10.2025 [11:36]

خانكندي تستضيف منتدى تعاون المنظمات غير الحكومية الأذربيجانية

  • 20.10.2025 [11:09]

سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 43 دولارا

  • 20.10.2025 [10:50]

فوز المنتخب المغربي ببطولة العالم لاقل من 20 سنة في كرة القدم

  • 20.10.2025 [10:42]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 20.10.2025 [10:32]

أذربيجان تحتفل بذكرى تحرير زنكيلان الاستراتيجية وتكثف بناء ممر زنكزور الاقتصادي

  • 20.10.2025 [09:53]

الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة زنكيلان من الاحتلال الأرميني

  • 20.10.2025 [09:15]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والعشرون

  • 19.10.2025 [13:20]

منتخب أذربيجان للمبتورين لكرة القدم يتعادل مع إسرائيل في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية

  • 18.10.2025 [23:01]

إطلاق أول شحنات دولية متعددة الوسائط من الصين إلى أذربيجان عبر مسار جديد

  • 18.10.2025 [22:22]

إعلان روما بشأن ندرة المياه في الزراعة يحظى بترحيب منظمة الأغذية والزراعة

  • 18.10.2025 [21:39]

وزير دفاع أذربيجان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية ويبحثان آفاق التعاون العسكري

  • 18.10.2025 [21:16]

المغرب: انطلاق النسخة التاسعة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات أقل من 17 سنة

  • 18.10.2025 [20:41]

رئيسة المجلس الوطني تصل إلى جنيف للاشتراك في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

  • 18.10.2025 [20:11]

الرئيس إلهام علييف يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

  • 18.10.2025 [19:47]

افتتاح المعرض الجمهوري التقليدي الـ 25 لمنتجات النحل في أذربيجان بمشاركة أكثر من 280 مربياً

  • 18.10.2025 [17:14]

أذربيجان تحتفل بالذكرى الخامسة لتحرير جسر خُدافارين الاستراتيجي واستعادة السيطرة على حدودها مع إيران

  • 18.10.2025 [16:45]

تراجع سعري الذهب والفضة في بورصة نيويورك

  • 18.10.2025 [16:30]

أذربيجان تحتفل بالذكرى الـ 34 لاستعادة الاستقلال وسط تأكيد على السيادة الكاملة في قراباغ

  • 18.10.2025 [15:43]

أسعار النفط ترتفع في البورصات العالمية

  • 18.10.2025 [15:00]

مقابلة الرئيس إلهام علييف مع وكالة "كازينفورم" عشية زيارته كازاخستان

  • 18.10.2025 [14:38]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني والعشرون

  • 18.10.2025 [13:50]

الرئيس الأذربيجاني يؤكد قوة ومتانة العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كازاخستان

  • 18.10.2025 [13:33]

النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم استعادة سيادة الدولة

  • 18.10.2025 [13:11]

الرئيس إلهام علييف يعلن وصول استثمارات أذربيجان في كازاخستان إلى 225 مليون دولار

  • 18.10.2025 [12:59]

النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني ووزير دولة الفاتيكان يفتتحان المقر الإداري للسفارة في الكرسي الرسولي

  • 18.10.2025 [12:53]

سعر نفط أذربيجان ينخفض

  • 18.10.2025 [12:42]

أذربيجان تدعم رقمنة 75 مخطوطة تاريخية في مكتبة الفاتيكان الرسولية عبر مؤسسة حيدر علييف

  • 18.10.2025 [01:27]

النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تتفقد أعمال ترميم ممولة من مؤسسة حيدر علييف في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان

  • 18.10.2025 [01:19]

النائبة الأولى لرئيس أذربيجان تزرع شجرة رمان في حدائق الفاتيكان كرمز للصداقة والوفرة

  • 18.10.2025 [01:13]

النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي حاكمة دولة الفاتيكان وتدعو لتعزيز التعاون الثقافي والإنساني

  • 17.10.2025 [23:54]

النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي وزير دولة الفاتيكان الكاردينال بارولين

  • 17.10.2025 [23:47]

أذربيجان تبرز جهود التعافي ما بعد الصراع والقضية الفلسطينية في اجتماع لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز

  • 17.10.2025 [21:01]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 17.10.2025 [20:40]

النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي البابا في الفاتيكان وتناقش خطط بناء كنيسة كاثوليكية ثانية في باكو

  • 17.10.2025 [19:36]

الرئيس الأذربيجاني يوقع مرسوماً لافتتاح سفارة في البحرين

  • 17.10.2025 [19:22]

منتخب أذربيجان لكرة القدم للمبتورين يتغلب على نظيره البلجيكي في انطلاقة دوري الأمم الأوروبية

  • 17.10.2025 [18:13]

أذربيجان تواجه تزايداً حاداً في الظواهر المناخية القاسية: الفيضانات ارتفعت 80 مرة والجفاف 80 في المائة خلال عقد

  • 17.10.2025 [17:47]

محكمة باكو العسكرية تواصل النظر في قضية المواطنين الأرمن المتهمين بالتحريض على الكراهية والحرب

  • 17.10.2025 [17:12]

وزير العمل الأذربيجاني يعرض إصلاحات اجتماعية شاملة في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي ويؤكد تحسين وضع المرأة

  • 17.10.2025 [16:12]

الدكتور سالم المالك: ما تتمتع به شوشا ومعها كل أذربيجان من تاريخ عريق وتراث وثقافة وهوية يفرض علينا المحافظة عليه

  • 17.10.2025 [15:56]

انتخاب نائب المجلس الوطني رئيسا لمجلس الثقافة الآسيوي للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية

  • 17.10.2025 [15:48]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان كانت دائما مكانا فريدا حيث تلتقي مختلف الحضارات عبر التاريخ

  • 17.10.2025 [15:42]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تشجع العلاقات المتناغمة بين الثقافات على الصعيد الدولي

  • 17.10.2025 [15:41]

الرئيس إلهام علييف: مجلس الثقافة الآسيوي للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية يعد منصة مهمة في الكشف عن إمكانيات الحوار بين الثقافات في القارة

  • 17.10.2025 [15:40]

أذربيجان تستضيف بطولة دوري الأمم لكرة القدم للمبتورين لتسليط الضوء على ضحايا الألغام

  • 17.10.2025 [15:24]

مجلس الثقافة التابع لمؤتمر الأحزاب الآسيوية يبدأ أعماله في باكو لمناقشة دور الثقافة في التضامن العالمي

  • 17.10.2025 [14:58]

أذربيجان توسع تعاونها مع الفاتيكان في ترميم الآثار المسيحية بافتتاح سراديب "كوموديلا" الرومانية

  • 17.10.2025 [14:50]

أذربيجان وأوزبكستان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التعليم والبحث العسكري

  • 17.10.2025 [14:39]

أذربيجان تنشئ مركزاً موحداً لغسيل الكلى في نخجوان وتستلم 52 سيارة إسعاف جديدة

  • 17.10.2025 [14:32]