ورشة يونا وسبوتنيك تكشف خطورة التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وطٌرق التعرف عليه

باكو، 21 أكتوبر، يونا، أذرتاج

نظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يونا 20 أكتوبر بالتعاون مع وكالة سبوتنيك الروسية ورشة عمل افتراضية بعنوان "كيفية التعرف على التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي" بمشاركة فاعلة من ممثلي وكالات الأنباء بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعدد من الإعلاميين.

وأكد المدير العام ليونا محمد بن عبدربه اليامي أن تقنياتُ التزييف العميق شكَّلت منذ ظهورها مخاطر كبيرة، إلا أنها باتت اليوم أكثر خطورة مع التطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدراج كثير من هذه التطبيقات، مثل تطبيق "سورا" Sora وغيره، خصائص تمكن المستخدمين من إنشاء مقاطع فيديو قصيرة بدقة عالية، يصعب التمييز بينها وبين المقاطع الأصلية الواقعية، ومن ثم مشاركتها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن أنه مع الإقرار بالمزايا التي قد تتيحها هذه التطبيقات في مجالات مثل التصميم الإبداعي ونحوه، إلا أنَّ مخاطرها على الممارسة الإعلامية كبيرة، لما تتيحه من فرص لتزييف الأخبار ونشر الشائعات، وما يترتب على ذلك من زعزعة في المصادر الموثوقة والمعتمدة للمعلومات، وتشويه للفضاء العام، مبينا أن مواجهة هذه التحديات، كانت الدافع لعقد هذه الورشة بالتعاون مع وكالة سبوتنيك، بهدف التعرف على أساليب التزييف البصري، وتقديم أدوات وآليات واضحة لكشفه، مع تبادل الخبرات بين وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية في مجال التوظيف الرشيد والصحيح لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما أعرب اليامي عن أمله في أن تحقق الورشة الأهداف المنشودة، وتٌسهم في تعزيز الوعي والارتقاء بالأداء الإعلامي.

من جانبه، أوضح رئيس تحرير وسائل التواصل الاجتماعي في وكالة سبوتنيك دينيس لوكيانوف بعض الطرق التي يمكن من خلالها كشف التزييف في الصور معترفا في الوقت نفسه بصعوبة كشف التزييف في مقاطع الفيديو مقارنة بالصور في ظل انتشار تطبيقات وتقنيات متعددة.

وأشار إلى أن بعض المقاطع والصور التي يٌستخدم خلالها الحيوانات والأطفال تبدو حقيقية، إلا أن هناك مؤثرات يمكن أن تكشف التزييف المعد عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وبيَن لوكيانوف أن من بين المؤثرات التي يمكن أن تكشف التزييف في الصور، الفوارق في الظلال والأضواء والانعكاسات، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي غالبا ما يفشل في محاكاة الانعكاسات الحقيقية، خاصة في العيون، إذ يضع حولها ظلالا غير طبيعية.

كما أوضح أنه يمكن كشف التزييف من خلال نظرات الشخص وعدسة العين، والشعر، والأسنان، وتنظيم الاكسسوارات، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي يكشف نفسه أيضا من خلال خلفية الصور، حيث لا ينشئ خلفية واضحة مفصلة.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي غالبا ما يبالغ تنعيم بشرة الشخص ولنها في الصور المزيفة مقارنة بالأصل الصور.

وحذر لوكيانوف الصحفيين من خطأ الوقوع في نشر صور مزيفة الأمر الذي قد يعرضهم ومؤسساتهم إلى حرج، مشيرا إلى أن إلى وجود تطبيقات تساعد في كشف الصور المزيفة ينبغي الاستعانة بها، مطالبا بضرورة التحقق من صحة الصور من خلال بياناتها الوصفية ومعلوماتها وتاريخها ومصدرها ومكانها وخصائصها.

يذكر أن انعقاد الورشة يأتي استمرارا لسلسلة من ورش العمل التي عٌقدت في إطار التعاون بين اتحاد يونا ووكالة أنباء سبوتنيك بهدف تجويد صناعة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك تعزيز وعي الإعلاميين في وسائل الإعلام بدول منظمة التعاون الإسلامي، وأيضا الاستفادة من مصادر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.