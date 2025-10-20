رئيس كازاخستان: لزيارة الرئيس الأذربيجان أهمية كبرى لتطوير الشراكة الاستراتيجية المستقبلي بين البلدين

باكو، 21 أكتوبر، (أذرتاج)

أشار رئيس كازاخستان قاسم جومرد توكاييف إلى أن زيارة رئيس أذربيجان إلهام علييف كازاخستان تحمل أهمية كبرى لتطوير الشراكة الاستراتيجية المستقبلي بين البلدين.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس دولة كازاخستان قال متحدثاً في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى المشترك بين الدولتين "أود أن أرحب بكم مرة أخرى في زيارة الدولة كازاخستان التي تحمل أهمية كبرى، بل ويمكننا القول إنها أهمية حاسمة من منظور زيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التحالف وأخيراً، تعزيز الصداقة بين شعبينا ودولتينا الشقيقتين."