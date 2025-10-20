رئيس كازاخستان يثني على مساهمة الرئيس إلهام علييف في تطوير العلاقات الثنائية

باكو، 21 أكتوبر، (أذرتاج)

أثنى رئيس كازاخستان قاسم جومرد توكاييف على مساهمة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تطوير العلاقات الثنائية.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الكازاخستاني أكد في كلمة ألقاها في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى المشترك بين الدولتين أن "وصول العلاقات بين كازاخستان وأذربيجان الى مستواها الحالي العالي تم بفضل مساهمتك الشخصية في المقام الأول وإنني أقدر تقديرا عاليا دعمك الثابت واهتمامك بهذه المسألة."

كما أضاف الرئيس توكاييف أن جميع إنجازات أذربيجان الحديثة مرتبطة بشكل لا ينفصل مع القيادة البناءة والقوية للرئيس إلهام علييف.