التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس والعشرون

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الخامس والعشرون من الحرب الوطنية:

* غرد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر من الاحتلال الأرميني قصبة مينجيوان و13 قرية من ولاية زنكيلان و3 قرى من ولاية فضولي و5 قرى من ولاية جبرائيل.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لجريدة "نيكي" اليابانية.

* أجبرت وحدات قوات أرمينيا المدافعة التابعة للأفواج الـ5 والـ6 والـ7 والفرقة الآلية الـ18 على التراجع بخسائر كبيرة في الأفراد والأسلحة والمعدات القتالية. واغتنمت وحدات جيش أذربيجان عددا كبيرا من الأسلحة والمعدات القتالية.

* أسقطت وحدات السلاح الجوي الأذربيجاني طائرتين مسيرتين تكتيكيتين تخصان بقوات أرمينيا في أجواء فضولي وترتر وطائرة بدون طيار في أجواء هوراديز.

* نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو عن طلقات ليلية ونهارية لوحدات جيش أذربيجان المدفعية.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن الأسلحة والمعدات القتالية التي تركتها وحدات جيش أرمينيا هاربة من مواقع القتال.

* دمر جيش أذربيجان كتيبة للفوج الـ556 لقوات أرمينيا الاحتلالية تدميرا.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 63 مدنيا والمصابين الى 292 جريح بجانب تعرض 1981 بيت و 386 منشأة مدنية و 90 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الفترة ما بين 27 أيلول والساعة 11:00 يوم 21 أكتوبر 2020م.