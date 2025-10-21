وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

مجتمع

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
تأجيل الجلسة بسبب تنحي المتهم عن محاميه الى الأسبوع القادم

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 21 أكتوبر.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

واصلت المحكمة في جلسة للنظر العلنية في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.

وتم توفير المتهم واردانيان بالمحامي المنتخب من طرفه هو وبمترجم إلى اللغة التي يتقنها وهي اللغة الروسية في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقاييف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

وأوضح القاضي أقاييف قبل الاستماع إلى الإفادات الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون للمتضررين الذين يشاركون في الجلسة القضائية لأول مرة.

بعد ذلك، طلب المتهم واردانيان من المحكمة مقابلة محاميه أفراهيم بيرمان بشكل سري فقبلت المحكمة الالتماس وأعلنت عن استراحة قصيرة في الجلسة.

وبعد الاستراحة، قدم المتهم واردانيان التماساً آخر للمحكمة أعلن فيه عن تنحيه عن محاميه بيرمان.

وعند تبرير التماسه كرر المتهم واردانيان الآراء التي عبر عنها في جلسات المحكمة السابقة مشيراً إلى أنه يتنحى عن محاميه بشكل عام بسبب عدم رضاه عن الإجراءات القضائية.

وأشار المحامي بيرمان إلى أنه يترك أمر قبول الالتماس أو رفضه لتقدير المحكمة.

وفي معرض التعليق على الالتماس قال المدعي إن المتهم لم يذكر سبب تنحيه عن محاميه ومع ذلك، فمن حقه التنحي عن محاميه وأضاف أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المتهم وفقاً لمتطلبات القانون لا يمكنه التنحي عن وجود محامٍ بشكل عام وفي الوضع الحالي، إذا تنحى المتهم واردانيان عن محاميه بيرمان فيجب عليه إبرام عقد مع محامٍ آخر أو إذا لم يكن لديه الوسائل فيجب تعيين محامٍ آخر للدفاع عن حقوقه من قبل الدولة.

وأكد المتهم واردانيان أنه ليس لديه عقد مع محامٍ آخر وأشار إلى أنه يمكن تعيين محامٍ له على نفقة الدولة وليس لديه أي اعتراض على ذلك.

وبعد الاستماع إلى آراء الطرفين تداولت المحكمة وأصدرت قراراً ينص على قبول تنحي المتهم واردانيان عن محاميه بيرمان فيما جرى إرسال القرار المعتمد لتوفير محامٍ للمتهم على نفقة الدولة إلى نقابة المحامين في جمهورية أذربيجان.

ثم جرى تعليق الجلسة القضائية وتم تحديد موعد الجلسة التالية للمحكمة في 28 أكتوبر.

هذا وإن المتهم روبين واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 1ر100 والـ 2ر100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 جعل الناس يختفون عنفاً والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 1ر114 المرتزقة والـ 2ر115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 1ر0ر116 والـ2ر0ر116 والـ11ر0ر116 والـ16ر0ر116 والـ18ر0ر116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ1ر2ر120 والـ 3ر2ر120 والـ 4ر2ر120 والـ 7ر2ر120 والـ 11ر2ر120 والـ 22ر2ر120 قتل شخص عمداً والـ 29 مع الـ 1ر2ر120 والـ29 مع الـ3ر2ر120 والـ 29 مع الـ4ر2ر120 والـ29 مع الـ7ر2ر120 والـ 29 مع الـ11ر2ر120 والـ 29 مع الـ 12ر2ر120 محاولة قتل شخص عمداً والـ 1ر2ر214 والـ 3ر2ر214 والـ 4ر2ر214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 1ر218 والـ2ر218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 3ر228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 2ر1ر270 والـ4ر1ر270 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 1ر278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 1ر279 والـ 2ر279 والـ 3ر279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 2ر318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تترأس جلسة نقاش في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
  • ٢١.١٠.٢٠٢٥ [٢٠:٥١]

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تترأس جلسة نقاش في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

عقد اجتماع رئيسي برلماني أذربيجان وأرمينيا في جنيف
  • ٢١.١٠.٢٠٢٥ [١٤:٢٢]

عقد اجتماع رئيسي برلماني أذربيجان وأرمينيا في جنيف

ورشة يونا وسبوتنيك تكشف خطورة التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وطٌرق التعرف عليه
  • ٢١.١٠.٢٠٢٥ [١٣:٣٦]

ورشة يونا وسبوتنيك تكشف خطورة التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وطٌرق التعرف عليه

انفجار لغم في خوجاوند: إصابة عامل وكالة إزالة الألغام وبتر ساقه
  • ٢٠.١٠.٢٠٢٥ [١٣:٤٦]

انفجار لغم في خوجاوند: إصابة عامل وكالة إزالة الألغام وبتر ساقه

أذربيجان تحتفل بالذكرى الخامسة لتحرير جسر خُدافارين الاستراتيجي واستعادة السيطرة على حدودها مع إيران
  • ١٨.١٠.٢٠٢٥ [١٦:٤٥]

أذربيجان تحتفل بالذكرى الخامسة لتحرير جسر خُدافارين الاستراتيجي واستعادة السيطرة على حدودها مع إيران

وزير العمل الأذربيجاني يعرض إصلاحات اجتماعية شاملة في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي ويؤكد تحسين وضع المرأة
  • ١٧.١٠.٢٠٢٥ [١٦:١٢]

وزير العمل الأذربيجاني يعرض إصلاحات اجتماعية شاملة في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي ويؤكد تحسين وضع المرأة

بحث سياسة الشباب والرياضة لبلدان منظمة الدول التركية في أوزبكستان
  • ١٧.١٠.٢٠٢٥ [١١:٥١]

بحث سياسة الشباب والرياضة لبلدان منظمة الدول التركية في أوزبكستان

أذربيجان تحتفل بالذكرى الخامسة لتحرير فضولي وعمليات إعادة البناء والإعمار مستمرة بمفهوم "المدينة الذكية"
  • ١٧.١٠.٢٠٢٥ [٠٩:٠٠]

أذربيجان تحتفل بالذكرى الخامسة لتحرير فضولي وعمليات إعادة البناء والإعمار مستمرة بمفهوم "المدينة الذكية"

أذربيجان وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون الصحي والتركيز على التطبيب عن بعد والرقمنة
  • ١٦.١٠.٢٠٢٥ [١٨:٤٩]

أذربيجان وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون الصحي والتركيز على التطبيب عن بعد والرقمنة

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تترأس جلسة نقاش في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

  • 21.10.2025 [20:51]

الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته كازاخستان

  • 21.10.2025 [20:14]

بحث مسائل التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية للدول التركية

  • 21.10.2025 [19:39]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
تأجيل الجلسة بسبب تنحي المتهم عن محاميه الى الأسبوع القادم

  • 21.10.2025 [19:29]

رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان ببيانين صحفيين - محدث

  • 21.10.2025 [19:02]

الرئيسان إلهام علييف وقاسم جومرد توكايف يزوران مركز "عالم أيه إي" الدولي للذكاء الاصطناعي في أستانا

  • 21.10.2025 [17:49]

عقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى المشترك الأذربيجاني الكازاخستاني في أستانا - محدث

  • 21.10.2025 [17:04]

تبادل الوثائق الأذربيجانية الكازاخستانية - محدث

  • 21.10.2025 [16:21]

الرئيس إلهام علييف: مشروع "مسار ترامب لأجل السلام والازدهار" سيتم تنفيذه بالتأكيد

  • 21.10.2025 [15:56]

انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للكتاب بنواكشوط

  • 21.10.2025 [14:22]

عقد اجتماع رئيسي برلماني أذربيجان وأرمينيا في جنيف

  • 21.10.2025 [14:22]

الرئيس إلهام علييف: من المرتقب ان يحدث افتتاح ممر زنكزور الى نهاية 2028م

  • 21.10.2025 [14:16]

الرئيس إلهام علييف: تفاعل باكو واستانا النشط يحمل أهمية جيوسياسية جادة

  • 21.10.2025 [14:12]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان رفعت جميع القيود المفروضة منذ فترة الاحتلال على نقل الشحنات الى أرمينيا

  • 21.10.2025 [13:56]

الرئيس إلهام علييف: قد استهلت فترة السلام بين أذربيجان وأرمينيا

  • 21.10.2025 [13:44]

رئيس أذربيجان يثني على دعم كازاخستان الثابت لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها

  • 21.10.2025 [13:39]

ورشة يونا وسبوتنيك تكشف خطورة التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وطٌرق التعرف عليه

  • 21.10.2025 [13:36]

رئيس كازاخستان يؤكد على أهمية تاريخية لاتفاقيات واشنطن بين أذربيجان وأرمينيا

  • 21.10.2025 [13:27]

أذربيجان تخطط لإنتاج الأقمار الصناعية محلياً وتطلق قمرها الجديد بواسطة "سبيس إكس"

  • 21.10.2025 [13:17]

رئيس كازاخستان يثني على مساهمة الرئيس إلهام علييف في تطوير العلاقات الثنائية

  • 21.10.2025 [13:10]

الرئيس توكاييف: أذربيجان دولة استثنائية وشقيقة لكازاخستان

  • 21.10.2025 [13:02]

رئيس كازاخستان: لزيارة الرئيس الأذربيجان أهمية كبرى لتطوير الشراكة الاستراتيجية المستقبلي بين البلدين

  • 21.10.2025 [13:02]

وسائل الإعلام: تأجيل الاجتماع المخطط بين لافروف و روبيو

  • 21.10.2025 [12:55]

رئيسا أذربيجان وكازاخستان يعقدان اجتماعا على انفراد - محدث

  • 21.10.2025 [12:51]

بحث مسائل التعاون في الرقمنة والابتكار بين أذربيجان وكازاخستان

  • 21.10.2025 [12:48]

الاتحاد الأوروبي يوقف تدريجيا استيراد الغاز الروسي

  • 21.10.2025 [12:24]

عرض مشروع مشترك لتطوير الممر الأوسط على الرئيسين الأذربيجاني والكازاخستاني

  • 21.10.2025 [12:22]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس والعشرون

  • 21.10.2025 [12:13]

رئيس كازاخستان: أذربيجان تلعب دوراً بالغ الأهمية كقوة إقليمية

  • 21.10.2025 [12:00]

سفيرة الجزائر في أذربيجان تنضم لعمال الحصاد في حقول قطن بلا‌سوار وتبدي اهتماماً بالتقنيات الزراعية

  • 21.10.2025 [11:44]

عقد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال الكازاخستاني الأذربيجاني في أستانا

  • 21.10.2025 [11:37]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 21.10.2025 [11:01]

قطر تستضيف الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

  • 21.10.2025 [10:54]

طاقم التحكيم الأذربيجاني يدير مباراة أخرى بدوري أوروبا

  • 21.10.2025 [10:48]

انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

  • 21.10.2025 [10:41]

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تلتقي نظيرتها الناميبية ورئيس مجلس نواب البوسنة في جنيف وتثني على "عدم الانحياز"

  • 21.10.2025 [10:39]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 21.10.2025 [10:37]

حفل استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كازاخستان

  • 21.10.2025 [10:21]

مبعوث الرئيس الأذربيجاني يناقش في إيران "المرحلة الجديدة" للعلاقات الثنائية والأمن الإقليمي

  • 21.10.2025 [10:07]

أذربيجان تؤكد أهمية عملية السلام ودورها كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي في قمة لكسمبرغ

  • 21.10.2025 [09:53]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 20.10.2025 [21:40]

وزير دفاع أذربيجان يزور سمرقند لحضور تدريبات "بيرليك 2025" ويبحث التعاون العسكري مع نظيره الأوزبكستاني

  • 20.10.2025 [19:51]

رئيسة المجلس الوطني: الألغام والمفقودون يمثلان أكبر تحدٍ إنساني: أكثر من 400 ضحية ألغام منذ 2020

  • 20.10.2025 [19:09]

الاتحاد الأوروبي سيوقف واردات الغاز الروسي بالكامل حتى 2027: حصة روسيا تتراجع من 45 إلى 13 في المائة

  • 20.10.2025 [17:50]

رئيسة المجلس الوطني تعتبر إعلان واشنطن خطوة "تاريخية" لإنهاء الصراع في جنوب القوقاز

  • 20.10.2025 [17:33]

رئيسة المجلس الوطني: الشعب الأذربيجاني عاش تجربة الأزمة الإنسانية

  • 20.10.2025 [17:28]

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يصل في زيارة دولة إلى كازاخستان

  • 20.10.2025 [16:36]

العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وكازاخستان: النقل العابر والطاقة الخضراء

  • 20.10.2025 [15:43]

نتائج الجولة الثامنة بدوري الممتاز لكرة القدم

  • 20.10.2025 [15:03]

تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا يتجاوز 970 مليون دولار

  • 20.10.2025 [14:19]

انفجار لغم في خوجاوند: إصابة عامل وكالة إزالة الألغام وبتر ساقه

  • 20.10.2025 [13:46]

بدء تدريبات الناتو في رومانيا وبلغاريا

  • 20.10.2025 [13:11]

وسائل الإعلام: سيكون هناك ما لا يقل عن 4000 جندي ضمن تشكيل "قوات الاستقرار" في قطاع غزة

  • 20.10.2025 [13:00]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع والعشرون

  • 20.10.2025 [12:00]

مسؤول في المكتب الإقليمي للإيسيسكو في باكو: يجب أن يكون محور التعليم هو العناية بالبيئة

  • 20.10.2025 [11:38]

نائب وزير التعليم: من المستحيل مواجهة التحديات في قطاع التعليم بدون التعاون وتبادل الخبرات

  • 20.10.2025 [11:36]

خانكندي تستضيف منتدى تعاون المنظمات غير الحكومية الأذربيجانية

  • 20.10.2025 [11:09]

سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 43 دولارا

  • 20.10.2025 [10:50]

فوز المنتخب المغربي ببطولة العالم لاقل من 20 سنة في كرة القدم

  • 20.10.2025 [10:42]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 20.10.2025 [10:32]

أذربيجان تحتفل بذكرى تحرير زنكيلان الاستراتيجية وتكثف بناء ممر زنكزور الاقتصادي

  • 20.10.2025 [09:53]

الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة زنكيلان من الاحتلال الأرميني

  • 20.10.2025 [09:15]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والعشرون

  • 19.10.2025 [13:20]

منتخب أذربيجان للمبتورين لكرة القدم يتعادل مع إسرائيل في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية

  • 18.10.2025 [23:01]

إطلاق أول شحنات دولية متعددة الوسائط من الصين إلى أذربيجان عبر مسار جديد

  • 18.10.2025 [22:22]

إعلان روما بشأن ندرة المياه في الزراعة يحظى بترحيب منظمة الأغذية والزراعة

  • 18.10.2025 [21:39]

وزير دفاع أذربيجان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية ويبحثان آفاق التعاون العسكري

  • 18.10.2025 [21:16]

المغرب: انطلاق النسخة التاسعة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات أقل من 17 سنة

  • 18.10.2025 [20:41]

رئيسة المجلس الوطني تصل إلى جنيف للاشتراك في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

  • 18.10.2025 [20:11]

الرئيس إلهام علييف يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

  • 18.10.2025 [19:47]

افتتاح المعرض الجمهوري التقليدي الـ 25 لمنتجات النحل في أذربيجان بمشاركة أكثر من 280 مربياً

  • 18.10.2025 [17:14]

أذربيجان تحتفل بالذكرى الخامسة لتحرير جسر خُدافارين الاستراتيجي واستعادة السيطرة على حدودها مع إيران

  • 18.10.2025 [16:45]

تراجع سعري الذهب والفضة في بورصة نيويورك

  • 18.10.2025 [16:30]

أذربيجان تحتفل بالذكرى الـ 34 لاستعادة الاستقلال وسط تأكيد على السيادة الكاملة في قراباغ

  • 18.10.2025 [15:43]

أسعار النفط ترتفع في البورصات العالمية

  • 18.10.2025 [15:00]

مقابلة الرئيس إلهام علييف مع وكالة "كازينفورم" عشية زيارته كازاخستان

  • 18.10.2025 [14:38]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني والعشرون

  • 18.10.2025 [13:50]

الرئيس الأذربيجاني يؤكد قوة ومتانة العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كازاخستان

  • 18.10.2025 [13:33]

النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم استعادة سيادة الدولة

  • 18.10.2025 [13:11]

الرئيس إلهام علييف يعلن وصول استثمارات أذربيجان في كازاخستان إلى 225 مليون دولار

  • 18.10.2025 [12:59]

النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني ووزير دولة الفاتيكان يفتتحان المقر الإداري للسفارة في الكرسي الرسولي

  • 18.10.2025 [12:53]

سعر نفط أذربيجان ينخفض

  • 18.10.2025 [12:42]

أذربيجان تدعم رقمنة 75 مخطوطة تاريخية في مكتبة الفاتيكان الرسولية عبر مؤسسة حيدر علييف

  • 18.10.2025 [01:27]

النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تتفقد أعمال ترميم ممولة من مؤسسة حيدر علييف في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان

  • 18.10.2025 [01:19]

النائبة الأولى لرئيس أذربيجان تزرع شجرة رمان في حدائق الفاتيكان كرمز للصداقة والوفرة

  • 18.10.2025 [01:13]

النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي حاكمة دولة الفاتيكان وتدعو لتعزيز التعاون الثقافي والإنساني

  • 17.10.2025 [23:54]

النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي وزير دولة الفاتيكان الكاردينال بارولين

  • 17.10.2025 [23:47]

أذربيجان تبرز جهود التعافي ما بعد الصراع والقضية الفلسطينية في اجتماع لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز

  • 17.10.2025 [21:01]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 17.10.2025 [20:40]

النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي البابا في الفاتيكان وتناقش خطط بناء كنيسة كاثوليكية ثانية في باكو

  • 17.10.2025 [19:36]

الرئيس الأذربيجاني يوقع مرسوماً لافتتاح سفارة في البحرين

  • 17.10.2025 [19:22]

منتخب أذربيجان لكرة القدم للمبتورين يتغلب على نظيره البلجيكي في انطلاقة دوري الأمم الأوروبية

  • 17.10.2025 [18:13]

أذربيجان تواجه تزايداً حاداً في الظواهر المناخية القاسية: الفيضانات ارتفعت 80 مرة والجفاف 80 في المائة خلال عقد

  • 17.10.2025 [17:47]

محكمة باكو العسكرية تواصل النظر في قضية المواطنين الأرمن المتهمين بالتحريض على الكراهية والحرب

  • 17.10.2025 [17:12]

وزير العمل الأذربيجاني يعرض إصلاحات اجتماعية شاملة في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي ويؤكد تحسين وضع المرأة

  • 17.10.2025 [16:12]

الدكتور سالم المالك: ما تتمتع به شوشا ومعها كل أذربيجان من تاريخ عريق وتراث وثقافة وهوية يفرض علينا المحافظة عليه

  • 17.10.2025 [15:56]

انتخاب نائب المجلس الوطني رئيسا لمجلس الثقافة الآسيوي للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية

  • 17.10.2025 [15:48]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان كانت دائما مكانا فريدا حيث تلتقي مختلف الحضارات عبر التاريخ

  • 17.10.2025 [15:42]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تشجع العلاقات المتناغمة بين الثقافات على الصعيد الدولي

  • 17.10.2025 [15:41]

الرئيس إلهام علييف: مجلس الثقافة الآسيوي للمؤتمر الدولي للأحزاب السياسية الآسيوية يعد منصة مهمة في الكشف عن إمكانيات الحوار بين الثقافات في القارة

  • 17.10.2025 [15:40]