تبادل الوثائق الأذربيجانية الكازاخستانية - محدث

أستانا، 21 أكتوبر، أذرتاج

جرى في الحادي والعشرين من أكتوبر اليوم في مدينة أستانا العاصمة الكازاخستانية حفل تبادل الوثائق الأذربيجانية الكازاخستانية بحضور رئيسي البلدين إلهام علييف وقاسم جومرد توكايف.

وقع الرئيسان الأذربيجاني إلهام علييف والكازاخستاني قاسم جومرد توكايف في البداية على الإعلان المشترك للرئيسين إلهام علييف وقاسم جومرد توكايف بشأن الذكرى السنوية الـ20 لتوقيع عقد علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالفية بين جمهوريتي أذربيجان وكازاخستان وعلى القرار رقم 1 بشأن مسائل تقوية التعاون الثنائي الصادر عن الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى المشترك الأذربيجاني الكازاخستاني وعلى القرار رقم 2 بشأن التصديق على النظام بشأن مجلس وزيري الخارجية الأذربيجاني والكازاخستاني الصادر عن الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى المشترك الأذربيجاني الكازاخستاني.

ثم جرى حفل تبادل الوثائق الأذربيجانية الكازاخستانية.

وتبادل وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع وزير العدل الكازاخستاني يرلان سرسمبايف اتفاقية التعاون في مجال حماية الملكية الصناعية بين حكومتي أذربيجان وكازاخستان.

وتبادل وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف مع وزير الطاقة الكازاخستاني يرلان أقكنجينوف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين حكومتي أذربيجان وكازاخستان.

كما تبادل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع وزير الداخلية الكازاخستاني يرجان سادينوف اتفاقية التعاون بين وزارتي الداخلية الأذربيجانية والكازاخستانية.

وتبادل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع رئيس وكالة كازاخستان للتخطيط الاستراتيجي والإصلاحات مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاءات بين هئية الإحصاءات الأذربيجانية ووكالة كازاخستان للتخطيط الاستراتيجي والإصلاحات.

وتبادل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع المدعي العام الكازاخستاني بريك أصيلوف مذكرة تعاون بين الادعاءين العامين الأذربيجاني والكازاخستاني.

وتبادل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع وزير الصحة الكازاخستاني السيدة أق مرال آل نظروفا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارتي الصحة الأذربيجانية والكازاخستانية.

وتبادل وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف مع رئيس مجلس ادارة شركة صندوق سامروك كازينا للرفاهية الوطنية الكازاخستانية نورلان جاكوبوف مذكرة تعاون بين شركة سامروك كازينا وقابضة أذربيجان للنقل والاتصالات أذكون.

كما تبادل وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع رئيس مجلس إدارة شركة صندوق سامروك كازينا للرفاهية الوطنية الكازاخستانية نورلان جاكوبوف اتفاقية إطارية لتأسيس آلية استثمار مشتركة بين صندوق سامروك كازينا صندوق الاستثمار قابضة الاستثمار الأذربيجانية ذات المسؤولة المحدودة وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار.

كما تبادل وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف مع نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية الكازاخستاني جاسلان ماضييف مذكرة تفاهم للتعاون في تقديم الخدمات العامة بين وكالة الخدمات العامة والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني أسان خدمت ووزارة الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية الكازاخستانية.

وتبادل وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف مع نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية الكازاخستاني جاسلان ماضييف مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين وزارة التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانية ووزارة الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية الكازاخستانية.

وتبادل وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع رئيس وكالة كازاخستان لحمامية المنافسة وتنميتها مراد عمروف مذكرة تفاهم وتعاون في مجال سياسة المنافسة بين وكالة أذربيجان لمكافحة الاحتكار ومراقبة سوق الاستهلاك لدى الرئيس الأذربيجاني ووكالة كازاخستان لحماية المنافسة وتنميتها .