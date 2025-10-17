رئيسة المجلس الوطني تصل إلى جنيف للاشتراك في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج

وصلت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا مع الوفد المرافق لها إلى مدينة جنيف بالاتحاد السويسري للاشتراك في الجمعية العامة الحادية والخمسين والمائة للاتحاد البرلماني الدولي.

ويتضمن برنامج زيارة رئيسة المجلس الوطني إلقائها كلمة في الجمعية العامة وعقدها اجتماعات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة.