عقد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال الكازاخستاني الأذربيجاني في أستانا

أستانا، 21 أكتوبر، (اذرتاج)

في إطار منتدى الأعمال الكازاخستاني الأذربيجاني في أستانا، عُقد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال الكازاخستاني الأذربيجاني تحت عنوان "تعميق التعاون الاقتصادي وآفاق الشراكة الجديدة".

أفادت وكالة اذرتاج انه تم تنظيم الفعالية بدعم من وزارة الاقتصاد ووكالة ترويج الصادرات والاستثمارات أذبرومو ووزارة التجارة والتكامل الكازاخستانية.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة تنويع الشراكة بين دوائر الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة وتقديم شهادات شكر لعدد من الشركات. كما ناقش المشاركون توسيع التعاون الاستثماري بين أذربيجان وكازاخستان وأنشطة الشركات الكازاخستانية في أذربيجان وفرص شراكة جديدة بين البلدين.

وقد تم التأكيد على دور مجلس الأعمال الكازاخستاني الأذربيجاني في تعزيز الروابط بين دوائر الأعمال في البلدين، كما تم تقديم نتائج الاجتماع السابق وتوجهات العمل المستقبلية للمجلس.

وفي ختام الفعالية، تم تلخيص نتائج الاجتماع وتكريم 14 شركة من البلدين تعمل في مجالات مثل صناعة المشروبات والغذاء والبناء وغيرها تقديرا لإسهاماتها الخاصة في تطوير العلاقات التجارية بين كازاخستان وأذربيجان.