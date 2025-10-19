رئيسة المجلس الوطني: الشعب الأذربيجاني عاش تجربة الأزمة الإنسانية

باكو، 20 أكتوبر، (اذرتاج)

صرحت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بأن الشعب الأذربيجاني عاش تجربة الأزمة الإنسانية على أرض الواقع.

وأوضحت غفاروفا في سياق نقاش حول "حماية المعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني أثناء الأزمات" أن الصراع الأرميني الأذربيجاني في أوائل التسعينيات أدى إلى تحويل ما يقرب من مليون أذربيجاني إلى لاجئين ونازحين داخلياً مشيرة إلى أن هذه كانت مأساة كبيرة لشعب يبلغ تعداده حينها 8 ملايين نسمة مضيفة أن أذربيجان بفضل الجهود الوطنية المستمرة ودعم الشركاء الدوليين تمكنت من تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان النازحين.

وذكرت رئيسة البرلمان أنه بعد استعادة البلد وحدة أراضيها عام 2020، بدأت أذربيجان مشاريع إعادة بناء وإعمار وتأهيل واسعة النطاق في المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني وأشارت إلى أن عملية "العودة الكبرى" قد بدأت بالفعل وأن أكثر من خمسين ألف شخص يعيشون ويعملون ويدرسون الآن في تلك المناطق مجدداً.

ووصفَت غفاروفا هذه العودة بأنها دليل على إرادة أذربيجان السياسية القوية والتزامها بالعمل الإنساني تحت قيادة الرئيس إلهام علييف.