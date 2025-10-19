رئيسة المجلس الوطني: الشعب الأذربيجاني عاش تجربة الأزمة الإنسانية
باكو، 20 أكتوبر، (اذرتاج)
صرحت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بأن الشعب الأذربيجاني عاش تجربة الأزمة الإنسانية على أرض الواقع.
وأوضحت غفاروفا في سياق نقاش حول "حماية المعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني أثناء الأزمات" أن الصراع الأرميني الأذربيجاني في أوائل التسعينيات أدى إلى تحويل ما يقرب من مليون أذربيجاني إلى لاجئين ونازحين داخلياً مشيرة إلى أن هذه كانت مأساة كبيرة لشعب يبلغ تعداده حينها 8 ملايين نسمة مضيفة أن أذربيجان بفضل الجهود الوطنية المستمرة ودعم الشركاء الدوليين تمكنت من تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان النازحين.
وذكرت رئيسة البرلمان أنه بعد استعادة البلد وحدة أراضيها عام 2020، بدأت أذربيجان مشاريع إعادة بناء وإعمار وتأهيل واسعة النطاق في المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني وأشارت إلى أن عملية "العودة الكبرى" قد بدأت بالفعل وأن أكثر من خمسين ألف شخص يعيشون ويعملون ويدرسون الآن في تلك المناطق مجدداً.
ووصفَت غفاروفا هذه العودة بأنها دليل على إرادة أذربيجان السياسية القوية والتزامها بالعمل الإنساني تحت قيادة الرئيس إلهام علييف.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:32]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والعشرون
- 19.10.2025 [13:20]
إطلاق أول شحنات دولية متعددة الوسائط من الصين إلى أذربيجان عبر مسار جديد
- 18.10.2025 [22:22]
إعلان روما بشأن ندرة المياه في الزراعة يحظى بترحيب منظمة الأغذية والزراعة
- 18.10.2025 [21:39]
الرئيس إلهام علييف يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
- 18.10.2025 [19:47]
تراجع سعري الذهب والفضة في بورصة نيويورك
- 18.10.2025 [16:30]
أسعار النفط ترتفع في البورصات العالمية
- 18.10.2025 [15:00]
مقابلة الرئيس إلهام علييف مع وكالة "كازينفورم" عشية زيارته كازاخستان
- 18.10.2025 [14:38]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني والعشرون
- 18.10.2025 [13:50]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم استعادة سيادة الدولة
- 18.10.2025 [13:11]
سعر نفط أذربيجان ينخفض
- 18.10.2025 [12:42]
الرئيس الأذربيجاني يوقع مرسوماً لافتتاح سفارة في البحرين
- 17.10.2025 [19:22]
زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة في أذربيجان
- 17.10.2025 [12:01]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الحادي والعشرون
- 17.10.2025 [12:00]
بحث سياسة الشباب والرياضة لبلدان منظمة الدول التركية في أوزبكستان
- 17.10.2025 [11:51]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 17.10.2025 [10:48]
الذهب يرتفع بأكثر من 74 دولارا في الأسواق العالمية
- 17.10.2025 [10:46]
انخفاض سعر برميل النفط
- 17.10.2025 [10:42]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة فضولي من الاحتلال الأرميني
- 17.10.2025 [00:50]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم العشرون
- 16.10.2025 [17:04]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفيرة فرنسا الجديدة
- 16.10.2025 [16:16]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي
- 16.10.2025 [14:45]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفير مصر الجديد
- 16.10.2025 [13:36]
الوفد الأذربيجاني يحضر مؤتمر الاتحاد الأوروبي لتنس الطاولة في كرواتيا
- 16.10.2025 [12:51]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفيرة هولندا الجديدة
- 16.10.2025 [12:47]
قيمة صادرات النفط الخام ومنتجات النفط تقترب من 9 مليارات دولار
- 16.10.2025 [12:29]
تصدير 92.6 الف طن من البولي إيثيلين في العام الجاري
- 16.10.2025 [12:29]
أذربيجان تزيد أرباحها من صادرات الميثانول
- 16.10.2025 [12:11]
إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا بلغت مستوى قياسياً جديداً
- 16.10.2025 [11:54]