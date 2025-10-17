النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم استعادة سيادة الدولة
باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج
نشرت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا منشورا في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم استعادة سيادة الدولة 18 أكتوبر.
وكتبت النائبة الأولى للرئيس في ذيل الصورة المنشورة "فليدم استقلال دولة أذربيجان وسيادتها وليكن السلام والأمن في بلدنا أبديين!"
