وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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الرئيس إلهام علييف يفتتح المبنى الإداري الجديد للبنك المركزي في باكو

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح المبنى الإداري الجديد للبنك المركزي الأذربيجاني.

وأطلع رئيس البنك المركزي طالع كاظموف رئيس الدولة على التجهيزات والظروف المهيأة في المبنى الجديد الواقع في شارع حيدر علييف بالعاصمة باكو.

وتفقد الرئيس علييف معرضاً حديثاً يستعرض تاريخ العملة الوطنية ومراحل تطورها وعناصر حمايتها وتصميمها بأساليب عرض متطورة.

ويتكون المبنى من 35 طابقاً ويضم مساحات عمل تستوعب 1300 موظف و25 غرفة للاجتماعات الرسمية ومطعماً يتسع لـ 340 شخص إضافة إلى قاعة مؤتمرات مجهزة بالكامل تتسع لـ 240 زائر.

وتتميز المنشأة بمراعاة معايير الشمولية لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تم تزويدها بأنظمة توفير الطاقة الذكية وتقنيات الإضاءة ثنائي باعث للضوء المرتبطة بحساسات الحركة وواجهة وسائط متعددة تفاعلية.

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