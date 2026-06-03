انطلاق المؤتمر الدولي الأول حول موضوع العودة إلى أذربيجان الغربية

باكو، 3 يونيو، (أذرتاج)

يُعقد المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان "العودة إلى أذربيجان الغربية: بوصفها مرحلة جديدة للفكرة الوطنية" بتنظيم مشترك من جامعة باكو الحكومية وجماعة أذربيجان الغربية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال المؤتمر سيناقش الأبعاد التاريخية والقانونية والسياسية والثقافية والاجتماعية والفلسفية للعودة إلى أذربيجان الغربية وأهميتها من منظور السلام والأمن الإقليميين. كما سيتم تقييم مفهوم العودة إلى أذربيجان الغربية باعتباره مرحلة من مراحل تطور الفكرة الوطنية في سياق قواعد القانون الدولي.

وسيتم خلال المؤتمر بحث قضايا حماية التراث الإنساني والثقافي وطرح فكرة العودة كنموذج مفاهيمي ينسجم مع السلام والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى مناقشة النتائج العلمية المتحققة في مجال إعادة تفسير الفكرة الوطنية في المرحلة المعاصرة على أساس مبادئ الدولة والسيادة والعدالة التاريخية على المستوى الدولي. كما سيتم تحليل الأسس القانونية المعيارية لحق عودة الأذربيجانيين الذين تم ترحيلهم من أذربيجان الغربية من منظور علمي.

ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية رئيسية بعنوان "العودة وبنية السلام الجديدة في المنطقة" و"العودة في إطار القانون الدولي والواقع الجديد" و"الذاكرة التاريخية والهوية الوطنية".

وسيواصل المؤتمر أعماله في الرابع من يونيو في جامعة باكو الحكومية من خلال خمس جلسات فرعية بعنوان "أذربيجان الغربية والذاكرة التاريخية" و"الإطار القانوني للعودة إلى أذربيجان الغربية" و"الأمن الإقليمي في خطاب العودة: رؤى معاصرة ومقاربات استراتيجية" و"التراث الثقافي والذاكرة المعنوية: اللغة والفولكلور والصحافة والكتب والبيئة الفكرية" و"أذربيجان الغربية – الوطن الأخضر". ومن المقرر الاستماع إلى نحو 100 مداخلة علمية خلال الجلسات الفرعية.