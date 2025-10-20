رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تلتقي نظيرتها الناميبية ورئيس مجلس نواب البوسنة في جنيف وتثني على "عدم الانحياز"

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

التقت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا في 20 أكتوبر على هامش الجمعية الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف كلاً من رئيسة الجمعية الوطنية الناميبية سارا كووجونجيلوا ورئيس مجلس نواب الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك دينيس زفيزديتش.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن هذه الاجتماعات الدولية المهمة تشكل منصة جيدة لمناقشة عدد من القضايا العالمية وتقديم مقترحات لحلول فعالة فضلاً عن مراجعة العلاقات الثنائية.

كما شهدت المحادثات التأكيد على أهمية التعاون بين المنظمات البرلمانية الدولية وجرت الاشادة بنشاط الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز التي تأسست بمبادرة الرئيس إلهام علييف مع الإشارة إلى الجهود المبذولة لتطويرها المؤسسي وزيادة نفوذها الدولي.

كما تبادلت الأطراف وجهات النظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.