رئيس كازاخستان: أذربيجان تلعب دوراً بالغ الأهمية كقوة إقليمية

أستانا، 21 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرد توكايف في اجتماع على انفراد منعقد في الحادي والعشرين من أكتوبر اليوم مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في أستانا إن كازاخستان وأذربيجان ليستا مجرد دولتين صديقتين، بل هما شعبان وأمتان شقيقتان أيضا فلذلك، فإن تطوير التعاون متعدد الأوجه مع بلدكم يمثل أولوية كبرى بالنسبة لنا.

وأضاف الرئيس الكازاخستاني توكايف أنه "وعلاوة على ذلك، فقد عززت أذربيجان بقيادتكم القوية مكانتها بشكل كبير وزادت من نفوذها على الساحة الدولية وتلعب دوراً بالغ الأهمية كقوة إقليمية. "