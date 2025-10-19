نتائج الجولة الثامنة بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

اختتمت الجولة الثامنة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في الموسم الجديد 2025/2026م.

وخسر شاماخي أمام كبز كنجة ضيفه بهدف مقابل أربعة أهداف.

كما خسر توران طاووس أمام قراباغ أغدام ضيفه بهدف مقابل هدفين.

وتعادل إيميشلي مع غابالا ضيفه بهدفين لكل واحد منهما.

وتغلب سومقايت على كروان يفلاخ ضيفه بأربعة أهداف مقابل هدف.

كما حقق صباح باكو فوزا على زيرة باكو ضيفه بثلاثة أهداف دون رد.

وتعادل نفطجي باكو مع أراز نخجوان ضيفه بهدفين مقابل مثليهما.

ويتصدر الترتيب بعد هذه النتائج قراباغ برصيد 16 نقطة ويليه توران طاووس ثانيا برصيد 15 نقطة وأراز نخجوان ثالثا بنفس الرصيد وصباح رابعا وسومقايت خامسا برصيد 14 نقطة لكل واحد منهما وزيرة سادسا برصيد 13 نقطة وشاماخي سابعا وإيميشلي ثامنا ونفطجي تاسعا برصيد 9 نقاط لكل واحد منها وغابالا عاشرا وكروان يفلاخ حادي عشر برصيد 5 نقاط لكل واحد منهما وكبز ثاني عشر برصيد 3 نقاط.