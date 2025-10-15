الوفد الأذربيجاني يحضر مؤتمر الاتحاد الأوروبي لتنس الطاولة في كرواتيا

باكو، 16 أكتوبر، (أذرتاج)

عُقد المؤتمر الدوري للاتحاد الأوروبي لتنس الطاولة في مدينة زادار الكرواتية وشارك في الفعالية ممثلون عن البلدان الأعضاء في الاتحاد بما في ذلك نائب رئيس اتحاد أذربيجان لتنس الطاولة إيلمار إسلام والأمينة العامة كونول ميكائيلوفا.

واستمع المشاركون في المؤتمر إلى تقرير عن الأعمال التي أنجزتها الهيئة الرياضية العليا على مدى العام الماضي. وجرت كذلك مناقشة الوضع الحالي وخطة العمل المستقبلية للاتحاد بالتفصيل. كما تم تقديم التوجيهات والتوصيات ذات الصلة إلى المشاركين.

وفي ختام المؤتمر أعربت قيادة اتحاد أذربيجان لتنس الطاولة عن شكرها للاتحادات التي أظهرت نشاطاً هادفاً متمنية لها المزيد من النجاحات في تطوير رياضة تنس الطاولة.