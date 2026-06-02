منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

تأهل منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة (الميني فوتبول) إلى الدور نصف النهائي لبطولة أوروبا المقامة في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا عقب فوزه على نظيره التشيكي بنتيجة 5-2 في ربع النهائي على ملعب "تيبوس أرينا".

وسجل أهداف المنتخب الأذربيجاني الذي يقوده المدرب إيلشاد قولييف كل من إشقين تقييف هدفين وتمكين خليلزاده ورامز تشوفداروف ومحمد خليلوف.

وشهدت منافسات الدور نفسه فوز هنغاريا على بلغاريا 4-0 وأوكرانيا على جورجيا 4-0 وصربيا على رومانيا 6-4.

ويلتقي المنتخب الأذربيجاني الذي تصدر مجموعته بفوز على النمسا وإيطاليا وفرنسا وتجاوز كازاخستان في ثمن النهائي مع نظيره الصربي اليوم في نصف النهائي الساعة 22:45 بتوقيت باكو في حين تجمع المواجهة الأخرى بين هنغاريا وأوكرانيا قبل نصف الساعة منها.