افتتاح مركز كونفوشيوس في بلاسوار بمشاركة السفير الصيني

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

شهد مجمع بلاسوار التعليمي الذي يحمل اسم البطل القومي مبارز إبراهيموف الافتتاح الرسمي لمركز كونفوشيوس وتنظيم فعالية بمناسبة 1 يونيو اليوم الدولي للطفل وذلك بمشاركة سفيرة جمهورية الصين الشعبية لدى أذربيجان لو ماي ورئيس جامعة أذربيجان للألسن الأكاديمي كمال عبد الله.

وأكدت الكلمات الملقاة خلال الحفل على دور المركز الجديد في تمكين الطلاب من تعلم اللغة الصينية والتعرف على تاريخ وثقافة الصين، كما طرح الأكاديمي كمال عبد الله مقترحاً لإنشاء مركز للغة والثقافة الأذربيجانية في الصين وهو ما حظي بدعم وتقدير السفيرة الصينية.

وضمن هذه الزيارة التي قام بها وفد الجامعة ولاية بلاسوار عقد رئيس الجامعة اجتماعاً مع رئيس السلطة التنفيذية للولاية فائق قربتوف حيث جرى بحث سبل تطوير التعليم وتعزيز الإمكانات الفكرية للشباب ومشاريع التعاون التعليمي المشتركة.

واختتم برنامج الزيارة بعد وضع باقات الزهور أمام نصب الزعيم القومي حيدر علييف بعقد لقاء موسع مع ممثلي المجتمع المحلي في الولاية ألقى خلاله رئيس الجامعة كلمة ركزت على حماية نقاء اللغة الأذربيجانية باعتبارها ركيزة للهوية الوطنية، مع استعراض سبل الحفاظ على معايير اللغة الأدبية وتعميمها بين الأجيال الناشئة.