وزير الخارجية الأمريكي يعلن قبول إيران مناقشة جوانب من برنامجها النووي

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

صرح وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأن هناك آفاقاً في المفاوضات مع إيران مشيراً إلى إمكانية تحقيق تقدم ملموس قريباً.

وأوضح روبيو أن الجانب الإيراني وافق لأول مرة على مناقشة جوانب من برنامجه النووي كان يرفض الدخول في مفاوضات بشأنها سابقاً مؤكداً أن هذه الموافقة لا تضمن بالضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي مقبول لدى مجلس الشيوخ أو الشعب الأمريكي بل إن واشنطن ستختبر مدى استعداد طهران للمضي قدماً في العملية التفاوضية.