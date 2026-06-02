باكو تستضيف بطولتين دوليتين في البلياردو هذا العام

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

تستعد أذربيجان لاستضافة حدثين دوليين بارزين في رياضة البلياردو خلال العام الحالي. وجاء في بيان الاتحاد الأذربيجاني للبلياردو أن العاصمة باكو ستشهد تنظيم بطولة كأس أوروبا وبطولة أوروبا في مسابقة "الهرم الحر".

ومن المقرر إقامة منافسات كأس أوروبا في الفترة من 5 إلى 8 يوليو للرياضيين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً، تليها مباشرة بطولة القارة الإقليمية في الفترة من 8 إلى 12 يوليو.

وتُعقد هاتان البطولتان تحت شعار "!Strike for Glory" وبدعم تنظيمي مشترك من وزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية والاتحاد الأذربيجاني للبلياردو والاتحاد الأوروبي للبلياردو الهرمي.