رئيسة المجلس الوطني: الألغام والمفقودون يمثلان أكبر تحدٍ إنساني: أكثر من 400 ضحية ألغام منذ 2020

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

قالت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا في كلمة ألقتها في الجمعية الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف إن تلوث أراضي أذربيجان بالألغام يظل أحد القضايا الأكثر إلحاحاً التي تهدد حياة الأفراد وتعوق جهود إعادة البناء والإعمار.

وأشارت غفاروفا إلى أن كميات كبيرة من الألغام زرعتها أرمينيا في المناطق التي كانت محتلة سابقاً وشددت على أن أكثر من 400 أذربيجاني قُتلوا أو جُرحوا بفعل الألغام منذ عام 2020.

ولفتت إلى أن الألغام ومخلفات الحرب لا تلحق الضرر بالإنسان فحسب، بل وتسبب أضراراً بيئية جسيمة أيضاً، حيث تلوث التربة والمياه وتدمر التنوع البيولوجي وتمنع زراعة الأراضي الخصبة مؤكدة على أن إزالة الألغام تمثل بالنسبة للبلد عملاً لإعادة التأهيل البيئي بقدر ما هي إجراء أمني.

كما سلطت غفاروفا الضوء على التحدي الإنساني الآخر المتمثل في مصير حوالي 4000 أذربيجاني فُقدوا خلال سنوات النزاع مشددة على أن عائلاتهم لا تزال تنتظر إجابات وأن هذه القضية تمثل مصدر قلق إنساني عالمي.