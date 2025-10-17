وزير دفاع أذربيجان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية ويبحثان آفاق التعاون العسكري
باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج
التقى وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف في 18 أكتوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية أميرال القوات البحرية تشارلز برادفورد كوبر مع الوفد المرافق له.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوفد الزائر قام أولاً بزيارة مقبرة الشهداء لتكريم ذكرى الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.
واستعرض الوزير حسنوف خلال اللقاء الإصلاحات الناجحة التي يجريها الجيش الأذربيجاني تحت قيادة الرئيس إلهام علييف وعبر عن ارتياحه للعلاقات القائمة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون الثنائي.
ومن جانبه، شكر الأدميرال كوبر على حسن الاستقبال وأكد على أهمية الزيارات المتبادلة في زيادة تعزيز العلاقات. كما أعرب عن امتنانه لمساهمة أفراد الجيش الأذربيجاني في مهمة "الدعم الحازم" غير القتالية في أفغانستان مشدداً على ضرورة تطوير التعاون.
وفي الختام، تمت مناقشة الآفاق الجديدة للتعاون العسكري بين أذربيجان والولايات المتحدة.
