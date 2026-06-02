رئيس الوزراء الأذربيجاني يستقبل النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

استقبل رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في 2 يونيو النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا ووزير الطاقة دينيس شميغال.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الفعاليات المنعقدة في إطار أسبوع باكو للطاقة مشيرين إلى أن العاصمة باكو أصبحت مجدداً أحد المراكز الرئيسية للحوار العالمي حول الطاقة والأمن الطاقي والتحول الأخضر والتنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع تبادل الآراء حول الوضع الراهن وآفاق التعاون الثنائي بين أذربيجان وأوكرانيا وسبل توسيع الروابط في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والمجالات الإنسانية.

كما جرت الإشادة بالدعم الإنساني والمساعدات التي تقدمها أذربيجان للشعب الأوكراني ومساهمتها في إعادة إعمار البنية التحتية المدنية.